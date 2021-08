Paralympics: जब 11 साल पहले नरेंद्र मोदी ने सिल्वर जीतने वालीं भाविना से की थी मुलाकात

टोक्यो ओलंपिक के बाद पैरा ओलंपिक में भी भारत ने सफलता के झंडे गाड़ने शुरू कर दिए हैं. टेबल टेनिस में भाविना पटेल ने देश को रजत पदक दिलवा दिया है. वे गोल्ड भी जीत सकती थीं, लेकिन उन्हें चीन की झाउ यिंग के सामने वे चूक गईं. लेकिन फिर भी भाविना का पैरा ओलपिंक में सिल्वर जीतना बड़ी बात है. पूरा देश उन्हें बधाई दे रहा है.

मोदी की 11 साल पुरानी फोटो वायरल

अब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है. फोटो 11 साल पुरानी है और इसमें पीएम मोदी भी मौजूद हैं, भाविना पटेल भी हैं और टेबल टेनिस प्लेयर सोनल भी दिखाई पड़ रही हैं. ये तस्वीर उस समय की है जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे. तस्वीर में देखा जा सकता है कि पीएम ने सोनल पटेल की व्हील चेयर को पीछे से पकड़ रखा है. वहीं लेफ्ट साइड में भाविना दूसरी व्हील चेयर पर बैठी दिख रही हैं. तस्वीर में एक तरफ पीएम मोदी खासा खुश नजर आ रहे हैं तो वहीं खिलाड़ी भी उनसे मिल उत्साहित हैं.

इस फोटो को शेयर करते हुए अनुराग ठाकुर लिखते हैं- कई बार इतिहास के पन्नों को खोलकर देखा जाए तो बेहतरीन कहानियां पत चल जाती हैं. ये तस्वीर साल 2010 की है. इसमें लेफ्ट साइड में सिल्वर मेडल जीतने वालीं भाविना पटेल हैं, वहीं टेबल टेनिस खिलाड़ी सोनल भी तब के सीएम मोदी संग खड़ी हैं.

The pages of history have fascinating tales!



This photo from 2010 shows India’s Paralympic Silver🥈medalist Bhavina Patel (on left) & Table Tennis player Sonal Patel w/ then Gujarat CM @narendramodi.



Notice,the care w/ which CM Modi is holding the wheelchair of Sonal Patel.

1/n pic.twitter.com/UKC0vWuyMN