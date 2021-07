Tokyo Olympics Live Updates: भारतीय निशानेबाजों का खराब प्रदर्शन जारी, टेबल टेनिस में भी हारे

टेबल टेनिस में भारत के शरत कमल ने पुरुष वर्ग के सिंगल्स मुकाबले में पुर्तगाल के टिआगो एपोलोनिया को 4-2 से हराकर तीसरे दौर में जगह बना ली है.

The veteran @sharathkamal1 does it in style as he moves to the Round 3 of the #TableTennis Men's Singles Event. Sharath won 4 games to 2 against Portugal's Apolonia.#Tokyo2020#Cheer4India pic.twitter.com/n7FFOALR7M