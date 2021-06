साजन प्रकाश ने इतिहास रचा, ओलंपिक 'A' कट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक बने

साजन प्रकाश ओलंपिक ‘ए’ क्वालिफिकेशन टाइम पार करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए. उन्होंने रोम में सेट्टे कोली ट्रॉफी में पुरुषों के 200 मीटर बटरफ्लाई वर्ग में एक मिनट 56.38 सेकेंड का समय निकाला.

रियो ओलंपिक 2016 खेल चुके साजन टोक्यो ओलंपिक ‘ए ’ स्टैंडर्ड में प्रवेश में 0.1 सेकेंड से कामयाब रहे. टोक्यो ओलंपिक ए स्टैंडर्ड एक मिनट 56.48 सेकेंड है. प्रकाश ने एक विज्ञप्ति में कहा,‘मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है और अपनी तैयारियों की वजह से मुझे पूरा आत्मविश्वास था.’

उन्होंने कहा, ‘यह मेरे पास आखिरी मौका था और मुझे पता था कि यहां करना ही है. मैं पहले भी क्वालिफाइंग मार्क के करीब पहुंचा, लेकिन मेरे कोच प्रदीप सर और मैंने इस तरह रणनीति बनाई थी कि सर्बिया और रोम में दोनों टूर्नामेंटों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हो.’

उन्होंने कहा, ‘मैं एसएफआई, SAI और खेल मंत्रालय से मिले सहयोग के लिए शुक्रगुजार हूं. मुझे खुद पर और कोच प्रदीप सर पर भरोसा था. यह उन्हीं की वजह से संभव हुआ है.’

केरल के इस तैराक ने पिछले सप्ताह बेलग्रेड ट्रॉफी तैराकी प्रतियोगिता में एक मिनट 56.96 सेकेंड का समय निकाला था, जो उनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड था. भारतीय तैराकी महासंघ ने ट्वीट किया, ‘भारतीय तैराकी के लिए ऐतिहासिक पल. साजन प्रकाश ने ओलंपिक क्वालिफिकेशन समय निकाला. बधाई.’

Historic moment in Indian Swimming !!! Sajan Prakash breaks the glass ceiling clocks 1:56.38 an Olympic qualification time. CONGRATULATIONS pic.twitter.com/WIEnvdlfbK