हिमा दास चोटिल, ओलंपिक क्वालिफिकेशन चूकने का खतरा

फर्राटा धाविका हिमा दास पटियाला में शनिवार को राष्ट्रीय अंतर-राज्य एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में 100 मीटर हीट (दौड़) के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव के कारण चोटिल हो गईं. उनकी चोट की गंभीरता का हालांकि अभी पता नहीं चल सका है.

भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी, ‘हमें उम्मीद है कि हिमा दास आज सुबह अंतर-राज्यीय मीट में 100 मीटर हीट के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव के बाद जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी.’

हिमा टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने की दौड़ से बाहर होने की कगार पर हैं. वह अभी तक इन खलों के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं और तीसरे हीट में उन्होंने 100 मीटर की दौड़ 12.01 सेकेंड में पूरी की. वह इस दौरान हीट में तीसरे स्थान पर रहीं.

