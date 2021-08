गोल्डन ब्वॉय नीरज चोपड़ा का राजपूताना राइफल्स से नाता, सेना के 10 एथलीट गए थे Tokyo

नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक (Javelin Thrower ) में स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय खेल जगत के नए नायक बन गए हैं. अपने लंबे लहराते बालों की वजह से खास पहचान बनाने वाले नीरज की एथलीट बनने से पहले भी उनकी एक और अहम भूमिका है.

भाला फेंकने के अलावा नीरज एक और भूमिका भी निभाते हैं. एक अन्य अवतार में नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में सूबेदार के पद की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 4 राजपूताना राइफल्स में सूबेदार नीरज ने 2011 में इस खेल को अपना लिया था.

आज नीरज की उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है. बतौर सैनिक उन्होंने अपने गोल्डन थ्रो के साथ टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है.

#WATCH | Delhi: Indian Army soldiers of Rajputana Rifles celebrate #Gold medal win by javelin thrower Neeraj Chopra, who is a subedar in the regiment#Tokyo2020 pic.twitter.com/jpuqBbmIDI