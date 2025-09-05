US Open 2025: यूएस ओपन के मेन्स डब्ल्स सेमीफाइनल में भारत के युकी भांबरी और उनके न्यूजीलैंड साथी माइकल वीनस को ब्रिटिश जोड़ी जो सालिसबरी और नील स्कुप्स्की ने शुक्रवार को हराया. कड़े मुकाबले में सालिसबरी और स्कुप्स्की ने एक सेट से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए 6(2)-7, 7-6(5), 6-4 से जीत दर्ज की और फाइनल में जगह बनाई. इस जीत के साथ ब्रिटिश जोड़ी ने फ्लशिंग मीडोज में हार्ड कोर्ट ग्रैंड स्लैम इवेंट के फाइनल में जगह बना ली.

पहले सेट में दोनों टीमें 3-3 की बराबरी पर थीं, इसके बाद भारत और कीवी जोड़ी ने बढ़त बनाई और आखिरकार सेट को टाई-ब्रेक तक ले गई. भांबरी और वीनस ने पहला सेट टाई-ब्रेक जोरदार अंदाज में 7-2 से अपने नाम किया.

Salisbury and Skupski rally from a set and a break down to reach the US Open final! pic.twitter.com/uU9YZb4YBa — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2025

दूसरे सेट में भी भांबरी-वीनस ने शुरुआती बढ़त ली, लेकिन सालिसबरी और स्कुप्स्की ने वापसी कर मैच को एक और टाई-ब्रेक तक पहुंचाया और इस बार ब्रिटिश जोड़ी ने जीत हासिल कर मुकाबले को बराबरी पर ला दिया.

निर्णायक तीसरा सेट ब्रिटिश जोड़ी के नाम रहा, जिन्होंने 6-4 से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह पक्की की. भांबरी और वीनस ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया. उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत मार्कोस गिरोन और लर्नर टिएन को 6-0, 6-3 से हराकर की थी. दूसरे राउंड में भी उनका प्रदर्शन दमदार रहा, जहां उन्होंने गोंजालो एस्कोबार और मिगुएल एंजेल रेयेस-वरेला को 6-1, 7-5 से मात दी.

भारतीय-कीवी जोड़ी ने इसके बाद राउंड ऑफ 16 में जर्मनी की टीम टिम पुट्ज् और केविन क्राविट्ज को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से हराया. क्वार्टरफाइनल में उन्होंने मेक्टिक और राम को मात देकर सेमीफाइनल में ब्रिटिश जोड़ी से भिड़ंत तय की थी.

तो युकी भांबरी को ईनामी राश‍ि में क्या मिलेगा?

युकी भांबरी और माइकल वीनस को यूएस ओपन पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल तक शानदार सफर के लिए 2,50,000 अमेरिकी डॉलर (करीब ₹2.20 करोड़) की इनामी राशि मिली.

यूएस ओपन डबल्स प्राइज मनी

विजेता (Winner): $1,000,000 ≈ करीब ₹8.8 करोड़

रनर-अप (Runner-Up): $500,000 ≈ करीब ₹4.4 करोड़

सेमीफाइनलिस्ट (Semifinalists): $250,000 ≈ करीब ₹2.2 करोड़

क्वार्टरफाइनलिस्ट (Quarterfinalists): $125,000 ≈ करीब ₹1.1 करोड़

थर्ड राउंड: $75,000 ≈ करीब ₹66 लाख

सेकंड राउंड: $45,000 ≈ करीब ₹39.6 लाख

फर्स्ट राउंड: $30,000 ≈ करीब ₹26.4 लाख

