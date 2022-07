Wimbledon: चोटिल राफेल नडाल से पिता कहते रहे- कोर्ट छोड़ दो, पर वो जीत कर ही लौटे

Injured Rafael Nadal: पेट के दर्द से जूझते हुए राफेल नडाल ने 11वीं वरीयता प्राप्त टेलर फ्रिट्स को हराकर विम्बलडन सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया. उनके पिता दर्शक दीर्घा से हाथ हिलाकर उन्हें कोर्ट छोड़ने के लिए कह रहे थे... लेकिन 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैम्पियन राफेल नडाल कहां हार मानने वालों में से हैं.

दर्द की वजह से अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं दिखे नडाल ने 3- 6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6 से जीत दर्ज की. जीत के बाद उन्होंने कहा, ‘एक क्षण के लिए मुझे लगा कि मैं मैच खत्म नहीं कर सकूंगा.’

Just @RafaelNadal things 😤



The champion comes back to defeat Taylor Fritz in a five-set epic, 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6(4)#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/G7Luqy8lSH