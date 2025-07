Novak Djokovic Wimbledon 2025: नोवाक जोकोविच ने विम्बलडन 2025 के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है. उन्होंने इटली के फ्लावियो कोबोली को कड़े मुकाबले में चार सेटों में हराया. यह मैच सेंटर कोर्ट पर 3 घंटे 11 मिनट तक चला, जिसमें जोकोविच ने 6-7 (6-8), 6-2, 7-5, 6-4 से जीत दर्ज की. अब सेमीफाइनल में जोकोविच का सामना वर्ल्ड नंबर 1 जानिक सिनर से होगा. सिनर ने अमेरिकन बेन शेल्टन को सीधे सेटों में 7-6 (7-2), 6-4, 6-4 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली.

इस जीत के साथ 38 साल के जोकोविच ने ओपन एरा में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल (52) खेलने के मामले में क्रिस एवर्ट की बराबरी कर ली. साथ ही उन्होंने विम्बलडन में सबसे ज्यादा सेमीफाइनल (14) खेलने का अपना रिकॉर्ड और मजबूत कर लिया.

