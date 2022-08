Roger Federer Zizou: रोजर फेडरर ने एक बच्चे को पलभर में बनाया सेलेब्रिटी, अनोखे अंदाज में निभाया 5 साल पुराना वादा

Roger Federer Pinky promise to Zizou: टेनिस की दुनिया के लीजेंड रोजर फेडरर ने एक ऐसा काम किया है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया है. स्विट्जरलैंड के स्टार प्लेयर ने पांच साल पहले एक बच्चे से कोई वादा किया था. उसे अब जाकर एक अनोखे अंदाज में पूरा किया. बस इसी अंदाज ने लोगों को उनका मुरीद कर दिया है. फेडरर ने उस बच्चे को पलभर में सेलेब्रिटी बना दिया.

दरअसल, 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैम्पियन फेडरर ने पांच साल पहले एक 6 साल के बच्चे इज्यान अहमद से वादा किया था. इज्यान को प्यार से जिजो भी कहते हैं. जिजो ने 2017 में एक इवेंट के दौरान फेडरर के साथ खेलने की इच्छा जताई थी. तब फेडरर ने वादा किया था और उसे अब जाकर पूरा किया है.

पांच साल पहले एक इवेंट के दौरान जिजो ने कहा था, 'मैं भी बड़ा होकर प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी बनूंगा और आपके साथ मैच खेलना चाहता हूं. क्या आप 8-9 साल तक खेल सकते हैं, ताकी मैं आपके साथ खेल सकूं.' नन्हे जिजो की बात सुनकर फेडरर मुस्कुरा दिए और हां कह दिया. तभी तपाक से जिजो ने पूछा, 'क्या ये पिंकी प्रॉमिस है?'. इस पर फेडरर ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा- हां, यह मेरा पिंकी प्रॉमिस है.

फेडरर ने जिजो को बहाने से ज्यूरिख बुलाया

फेडरर ने अब उस पिंकी प्रॉमिस को पूरा किया, वह भी अलग अंदाज में. फेडरर ने सबसे पहले जिजो और उनके कोच को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के बहाने से स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख बुलाया. यहां होटल में एक वेटर जिजो के पास आया और कहा कि हमारी मैनेजर आपकी बहुत बड़ी फैन है. क्या आपके साथ फोटो ले सकती हैं. यह सुनकर जिजो चौंक गए और हां कह दिया. मगर यहां समझने वाली बात ये है कि फेडरर कमरे में बैठकर कैमरे से यह सब देख रहे थे.

वेटर-मैनेजर ने कराई वीआईपी जैसी फीलिंग

इसके बाद एक लेडी आती है और जिजो के साथ फोटो लेती हैं. तभी वह लेडी दिखाती है कि उसने जिजो के स्कैच वाली टी-शर्ट पहनी है. इस पर जिजो और भी अंचभित हो जाते हैं. तभी बाहर देखते हैं कि कुछ बच्चे और लोग जिजो के नाम वाले कार्ड लेकर आवाज लगा रहे होते हैं. यह देख जिजो को महसूस होता है कि वह कोई वीआईपी या सेलेब्रेटी है. मगर तभी वह वेटर जिजो को उठाकर टेनिस कोर्ट तक लाता है और कहता है कि आपका सरप्राइज अब सामने आएगा.

