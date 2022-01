Novak Djokovic Hearing LIVE: जोकोविच का क्या होगा? ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट में वीजा पर सुनवाई जारी

Novak Djokovic Hearing LIVE: टेनिस की दुनिया के नंबर-1 सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया में आकर फंस गए हैं. उनकी मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. कोरोना मामलों के उल्लंघन के चलते जोकोविच का वीजा रद्द कर दिया गया है. फिलहाल, जोकोविच को चार दिन से आव्रजन विभाग के होटल में रखा गया है.

सुनवाई से जुड़े अहम अपडेट:

वीजा मामले में ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, जो भारतीय समयानुसार सुबह 4.30 बजे शुरू हुई है. हालांकि, ये शुरू होते ही दिक्कत भी पैदा हो गई, क्योंकि कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग क्रैश कर गई है. दुनियाभर से लोग इस सुनवाई पर नज़र बनाए हुए हैं, ऐसे में तकनीकी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. मेलबर्न की अदालत में सुनवाई तो जारी है, लेकिन उसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रही है.

जोकोविच साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में शामिल होने आए थे. यह टूर्नामेंट 17 जनवरी से शुरू होने वाला है. ऐसे में जोकोविच के पास टूर्नामेंट में खेलने के लिए एक हफ्ते का समय ही बचा है. अब यह सवाल उठता है कि क्या उन्होंने इस एक हफ्ते में टूर्नामेंट में खेलने को लेकर कोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिलता है या नहीं?

दिसंबर में कोरोना पॉजिटिव हुए थे जोकोविच

दरअसल, जोकोविच को ऑस्ट्रेलियाई ओपन में खेलने के वैक्सीनेशन के नियमों में छूट दी गई थी. लेकिन ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने के बाद अधिकारियों ने वैक्सीनेशन से जुड़ी शर्तें नहीं पूरी करने को वजह बताकर उनका प्रवेश वीजा रद्द कर दिया गया. इसी बीच जोकोविच के वकील ने शनिवार को ही कोर्ट को जानकारी दी थी कि यह स्टार टेनिस प्लेयर दिसंबर में कोरोना संक्रमित हुआ था. इस कारण इस सर्बियाई खिलाड़ी को वैक्सीनेशन में छूट दी गई थी.

जोकोविच के वकीलों ने कोर्ट में क्या कहा?

फाइल की गई रिपोर्ट के मुताबिक जोकोविच के वकीलों ने बताया कि खिलाड़ी के कोरोना पॉजिटिव टेस्ट की तारीख 16 दिसंबर 2021 थी. इस कारण उन्हें छूट मिली. ऐसे में वकीलों ने संघीय अदालत में जोकोविच का ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश वीजा रद्द करने के फैसले को पलटने की मांग की है. साथ ही अंदालत से मांग की है कि जोकोविच को आव्रजन होटल से निकलने की अनुमति दी जाए, ताकि वह ऑस्ट्रेलियन ओपन की तैयारी कर सकें.

34 साल के जोकोविच की नजरें रिकॉर्ड 21वें ग्रैंड स्लैम पर हैं. वह फिलहाल रोजर फेडरर और राफेल नडाल के समान 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीत चुके हैं. कोर्ट में दाखिल अपनी फाइल में जोकोविच के वकीलों ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में एंट्री की उनके पास आधिकारिक अनुमति है. इसमें गृह विभाग का भी एक पत्र है.

#UPDATE Tennis superstar Novak Djokovic won a Covid-19 vaccine exemption because he was infected in December, his lawyers say in court filing, adding Djokovic has asked to be moved from Melbourne detention centre so he can train for Australian Open pic.twitter.com/nimB8WwgZY