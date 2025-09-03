scorecardresearch
 

कोर्ट पर जीत, स्क्रीन पर लैला… वर्ल्ड नंबर-1 टेनिस प्लेयर का असली ‘लव-शॉट’ वायरल

वर्ल्ड नंबर-1 टेनिस प्लेयर यानिक सिनर का यूएस ओपन-2025 में जलवा जारी है. क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के बाद उनकी फोन लॉक स्क्रीन पर डेनिश मॉडल लैला हसनोविक की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया, जिससे उनके रिश्ते की अटकलें तेज हो गईं. 24 साल की लैला हसनोविक विम्बलडन और फ्रेंच ओपन में सिनर के प्लेयर बॉक्स में देखी जा चुकी हैं. पूर्व फॉर्मूला वन ड्राइवर मिक शूमाकर की पूर्व प्रेमिका हैं.

यूएस ओपन में सिनर की धूम, लेकिन सुर्खियों में छाईं लैला. (Instagram (@lailahasanovic)
यूएस ओपन में सिनर की धूम, लेकिन सुर्खियों में छाईं लैला. (Instagram (@lailahasanovic)

वर्ल्ड नंबर-1 टेनिस प्लेयर यानिक सिनर ने भले ही यूएस ओपन-2025 के चौथे दौर का टिकट कटा लिया हो, लेकिन मैच से ज्यादा चर्चा हुई उनके फोन की! हां, कोर्ट पर शॉट्स से ज्यादा हॉट निकली उनकी लॉक स्क्रीन, जिसने फैन्स की नब्जों को हाई स्पीड पर ला दिया.

मैच जीता तो तालियां बजीं... लेकिन असली पटाखा, तो तब फूटा ,जब सिनर ने फोन उठाया. जैसे ही उन्होंने लॉक स्क्रीन अनलॉक की, कैमरे ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया.पल भर में तस्वीर वायरल हुई और फैन्स ने स्कोर भूलकर स्क्रीनशॉट्स पर जूम करना शुरू कर दिया... और फिर खुलासा हुआ- स्क्रीन पर थी डेनिश मॉडल लैला हसनोविक की मोहक अदा.

Jannik Sinner02
मैच के बाद चौकन्ने टेनिस फैन्स ने सिनर के मोबाइल फोन पर एक महिला की तस्वीर देख ली. 

लैला कोई मामूली नाम नहीं हैं. 24 साल की यह मॉडल अपनी खूबसूरती और चार्म से किसी को भी क्लीन बोल्ड कर सकती हैं. वह पहले एफ-1 स्टार मिक शूमाकर के दिल की रेस जीत चुकी हैं. और अब लगता है कि टेनिस के ‘लाल बालों वाले इटैलियन राजकुमार’ सिनर पर उनका जादू चल रहा है.

वैसे भी, विम्बलडन और फ्रेंच ओपन में लैला को सिनर के बॉक्स में मुस्कुराते और तालियां बजाते देखा गया था. फ्रेंच ओपन फाइनल में जब सिनर अल्कारेज से हार रहे थे, तब भी लैला के चेहरे की स्माइल किसी लकी चार्म जैसी लग रही थी.

लैला हसनोविक, जिनकी मंत्रमुग्ध करने वाली खूबसूरती और आकर्षण किसी का भी ध्यान खींच सकता है. वह पूर्व फॉर्मूला वन ड्राइवर मिक शूमाकर की पूर्व प्रेमिका हैं. इस साल की शुरुआत में, डेढ़ साल के भावुक रिश्ते के बाद उनका शूमाकर से ब्रेक अप हो गया था.

...सिनर खुद 'मिस्ट्री मैन'

सिनर हमेशा अपनी निजी जिंदगी पर रहस्यमय पर्दा डालते आए हैं. कुछ दिन पहले उन्होंने कहा भी, 'हां, मैं प्यार में हूं, लेकिन ज्यादा बताना नहीं चाहता.' अब भला इससे ज्यादा टीजर और क्या चाहिए!

इटैलियन पत्रकारों ने तो दावा किया कि उन्हें कोपेनहेगन में लैला के साथ रोमांटिक डेट पर देखा गया, लेकिन सिनर ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया- 'नहीं-नहीं, वहां तो मैं फोटोशूट के लिए गया था.', लेकिन उनकी आंखों की चमक सब राज खोल चुकी थी.

फैन्स  के मजेदार कमेंट्स

'अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो वॉलपेपर पर लगाना = असली लव सेट प्वॉइंट!'

'गुडबाय सिंगल सिनर, अब तो ये सिर्फ लैला के हैं!'

'न्यूयॉर्क में कहीं, अल्कारेज तकिए में चुपचाप सुबक रहा होगा.'

डेटिंग हिस्ट्री भी कम दिलचस्प नहीं

सिनर का नाम पहले रूसी टेनिस स्टार अन्ना कालिंस्काया और मॉडल लारा लेइतो से जुड़ चुका है. अन्ना ने तो ऑस्ट्रेलियाई स्टार निक किर्गियोस का भी दिल हिला दिया था, और लारा तो हॉलीवुड एक्टर एड्रियन ब्रॉडी की एक्स रही हैं. यानी सिनर हमेशा पेज-3 हॉट लिस्ट में रहे हैं.

jannik-sinner
यानिक सिनर की मुस्कान के पीछे कौन?  (Photo- Getty)

कोर्ट बनाम दिल

फिलहाल, सिनर क्वार्टर फाइनल में हमवतन लोरेंजो मुसेटी से भिड़ने की तैयारी में हैं. उनका टारगेट है- पिछले साल का खिताब बचाना. लेकिन फैन्स का कहना है- 'चाहे खिताब आए या ना आए, सिनर ने तो दिल पहले ही जीत लिया है… और वो भी लैला के जलवों के साथ!' 
 

