Nick Kyrgios hair dye, AUS Open 2022: मैच में पसीने के साथ बहने लगी प्लेयर की हेयर डाई, लोगों को याद आए ट्रंप के वकील

Nick Kyrgios hair dye, AUS Open 2022: ऑस्ट्रेलिया में कोरोना संकट के बीच ऑस्ट्रेलियन ओपन जारी है और लगातार सुर्खियां बटोर रहा है. गुरुवार को यहां हुए एक मुकाबले में जब घरेलू स्टार निक किर्गियोस का मुकाबला चल रहा था, तब कुछ ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया पर काफी चर्चा होने लगी.



दरअसल, मैच के दौरान आए पसीने की वजह से निक की हेयर डाई बहने लगी थी. 26 साल के निक गुरुवार को अपना मुकाबला हार गए, उन्हें रूस के डानिल मेदवेदेव ने मात दी.



लेकिन मैच के दौरान निक की जब हेयर डाई बहने लगी, तब वह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषयबनी. लोगों ने उनकी तस्वीरों और वीडियो को शेयर किया. कुछ लोगों ने कमेंट किया कि निक का ताज अब इसी तरह गिरने लगा है.



Anyone else see @NickKyrgios hair dye running down his forehead? pic.twitter.com/rBHuGMO7Py — mary (@maryba18) January 20, 2022

जबकि कुछ यूजर्स ने कमेंट किया कि ज़रूर इस बार सस्ती हेयर डाई लगाई होगी, इसी वजह से ऐसा हो रहा है. हालांकि, सबसे खास ये रहा कि निक किर्गियोस के साथ जो हुआ उससे लोगों को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बहुचर्चित वकील की याद आ गई.

Nick Kyrgios having a Rudy Giuliani moment as hair dye melts off his face pic.twitter.com/zC559fBiTG — Pog’s Tennis Channel (@POG__WORLD) January 20, 2022

अमेरिका में हुए चुनाव के वक्त वहां के अटॉर्नी रूडी जूलियानी काफी सुर्खियों में आए थे. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब वह डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े थे, तब वहां बोलते वक्त उन्हें पसीने आने लगे और उनकी हेयर डाई गिरने लगी. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें काफी वायरल हुई थीं.



बता दें कि 26 साल के निक किर्गियोस ऑस्ट्रेलिया के ही रहने वाले हैं. टेनिस कोर्ट पर मैच के दौरान अपने दिलचस्प शॉट और जोशीले अंदाज के लिए जाने वाले निक किर्गियोस हाल ही में कोरोना से ठीक हुए थे.