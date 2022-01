AUS Open 2022, Daniil Medvedev: घरेलू स्टार को हराया तो दर्शकों ने किया मेदवेदेव का विरोध, Emma Raducanu भी हारीं

AUS Open 2022: कोरोना को लेकर जारी विवाद के बीच भी ऑस्ट्रेलियन ओपन जारी है. गुरुवार को यहां कई ज़बरदस्त मुकाबले देखने को मिले, कुछ फेवरेट खिलाड़ियों की हार भी हुई. इस बार खिताब जीतने के दावेदार माने जा रहे डेनिल मेदवेदेव ने गुरुवार को घरेलू स्टार निक किर्गियोस को मात दी. इस मैच में जीत के बाद मेदवेदेव को लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा.

रूस के टेनिस स्टार डेनिल मेदवेदेव ने शानदार खेल दिखाते हुए निक को 7-6, 6-4, 4-6, 6-2 से मात दी. मैच के दौरान काफी ड्रामा देखने को मिला, जब निक किर्गियोस ने अपने ही अंदाज़ में फैन्स के साथ सम्पर्क किया और उनके लिए चीयर करने को कहा. हालांकि, इस दौरान डेमिल पूरी तरह शांत रहे.

Happy to win tonight. Nick is an incredibly tough opponent that is obviously capable of beating the best in the world. Happy with my level tonight in this entertaining atmosphere. On to the next round. pic.twitter.com/xsqoZjUF9L