Aus Open 2022 Final LIVE: नडाल की इतिहास रचने पर नजर, मेदवदेव से मुकाबला जारी

साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के फाइनल में राफेल नडाल और डैनिल मेदवेदेव के बीच मुकाबला जारी है. यह मैच मेलबर्न में खेला जा रहा है. राफेल नडाल रिकॉर्ड 21वां ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने से महज एक कदम दूर हैं. वहीं, रूसी प्लेयर मेदवेदेव पहली बार यह खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरे हैं. पहला सेट मेदवेदेव ने 6-2 से अपने नाम कर लिया है.

नडाल की नजर 21वें ग्रैंड स्लैम पर

नडाल यदि यह मैच जीतते हैं, तो उनका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा. वे दुनिया के सबसे ज्यादा 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी बनेंगे. इस मामले में वे सर्बिया के नंबर-1 नोवाक जोकोविच और स्विटजरलैंड के रोजर फेडरर को पीछे छोड़ देंगे.

फिलहाल, नडाल, फेडरर और जोकोविच ने बराबर 20-20 ग्लैंड स्लैम जीते हैं. फेडरर फिटनेस की वजह से तो जोकोविच वैक्सीन पासपोर्ट और वीजा विवाद के कारण इस ग्रैंड स्लैंम में हिस्सा नहीं ले पाए.

