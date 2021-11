T20 WC: मार्श बने फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच, विजेता ऑस्ट्रेलिया को मिली इतनी राशि

T20 WC: ऑस्ट्रेलिया नया टी-20 वर्ल्डकप चैम्पियन बन गया है, रविवार को खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर कंगारु टीम ने इतिहास रचा. फाइनल मुकाबले में शानदार पारी खेलने के लिए मिचेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला, जबकि पूरे टूर्नामेंट में अपनी टीम के लिए रन बरसाने वाले डेविड वॉर्नर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए.



फाइनल में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम 173 रनों का पीछा करने उतरी, तब डेविड वॉर्नर ने शानदार पारी खेली और 53 रन बनाए. वहीं मिचेल मार्श ने आते ही बड़े शॉट लगाने शुरू किए और 77 रनों की बड़ी पारी खेली. मिचेल मार्श की पारी ने ही न्यूजीलैंड को जीत से काफी दूर कर दिया था.



मिचेल मार्श ने अपनी पारी में 6 चौके और 4 छक्के लगाए, यही वजह रही कि जोश हेजलवुड की बेहतरीन बॉलिंग, डेविड वॉर्नर की फिफ्टी के बाद भी मिचेल मार्श की पारी सबसे आगे रही.

