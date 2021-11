T20 WC Final, Aus Vs Nz: ऑस्ट्रेलिया ने रच दिया इतिहास, 6 साल बाद जीती कोई ट्रॉफी, फिर मायूस हुआ न्यूजीलैंड

T20 WC Final, Aus Vs Nz: दुनिया को नया टी-20 वर्ल्डकप चैम्पियन मिल गया है. ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को मात देकर टी-20 वर्ल्डकप 2021 का खिताब अपने नाम किया. ऑस्ट्रेलिया का इस फॉर्मेट में ये पहला वर्ल्डकप है. ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीत दर्ज कर इतिहास रचा है.

फाइनल मुकाबले में टॉस ने ऑस्ट्रेलिया का साथ दिया, पहले बॉलिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 172 के स्कोर पर रोका. न्यूजीलैंड की ओर से कप्तान केन विलियमसन ने सबसे अधिक 85 रन बनाए और अपनी टीम की ओर से इकलौते लड़ाई लड़ी. शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग मजबूत रही, लेकिन बाद में केन विलियमसन ने पूरा माहौल बदल दिया.

वॉर्नर और मार्श ने रच दिया इतिहास

लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग के दौरान कमाल कर दिया. वर्ल्डकप से पहले जिन डेविड वॉर्नर की फॉर्म पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, उन्होंने एक बार फिर बड़े मौके पर कमाल किया. डेविड वॉर्नर ने 53 रनों की शानदार पारी खेली और कप्तान एरन फिंच का विकेट गिरने के बाद अपनी टीम को मजबूती दी.

