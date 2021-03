सचिन ने लिखा- कुछ विशेष यादें फिर से वापस आ गई हैं, देखें ये VIDEO

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है. सचिन ने 24 साल के यादगार सफर में कई रिकॉर्ड्स बनाए. अनएकेडमी ने सचिन से जुड़े वीडियो के माध्यम से एक कैंपेन लॉन्च किया है. वीडियो के शुरुआत में ग्लेन मैक्ग्रा, वसीम अकरम और शेन वॉर्न जैसे गेंदबाजों के खिलाफ सचिन की विफलताओं को दिखाया गया है. वीडियो के अंत में सचिन उन्हीं गेंदबाजों के खिलाफ चौके-छक्के लगाते दिख रहे हैं. इस वीडियो की प्रशंसा पूरा क्रिकेट जगत कर रहा है.

खुद सचिन तेंदुलकर ने लिखा, ' कुछ विशेष यादें फिर से वापस आ गई हैं. सबसे बड़ा सबक जो मुझे जीवनभर याद रहेगा- जिसने 22 गज की पिच पर भारत के लिए खेलते हुए मुझे कई उतार-चढ़ाव से गुजरने में मदद की. अपने सपनों का पीछा करें, लेकिन शॉर्टकट रास्ते से बचें. रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन कभी हार नहीं मानें.'

Some special memories came flooding back.#TheGreatestLesson that I'll remember for life- one that helped me through many highs & lows on the 22 yards, while playing for India!



Chase your dreams but make sure you don't find shortcuts. The path may be difficult but never give up. https://t.co/VorjCNNClg