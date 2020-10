ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए अनदेखी के बाद शास्त्री ने सूर्यकुमार से कहा- धीरज रखो

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में जगह नहीं मिलने के बावजूद आईपीएल में 43 गेंदों में 79 रनों की नाबाद पारी खेलने वाले सूर्यकुमार यादव से राष्ट्रीय कोच रवि शास्त्री ने ‘मजबूत बने रहने और धीरज रखने’ का आग्रह किया है.

मुंबई को जीत दिलाने के बाद सूर्यकुमार ने अपना हेलमेट उतारकर ड्रेसिंग रूम की ओर इशारा किया मानो कह रहे हों, ‘मुझ पर भरोसा रखो, मैं जीत तक ले जाऊंगा.’ घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में लगातार अच्छे प्रदर्शन के बावजूद यादव को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की सीमित ओवरों की टीम में नहीं चुना गया.

30 साल के सूर्यकुमार यादव की 10 चौके और तीन छक्कों की पारी के दम पर मुंबई ने आरसीबी को 5 विकेट से हराया. दुबई में मौजूद शास्त्री ने मैच के बाद ट्वीट किया, ‘सूर्य नमस्कार. मजबूत रहो और धीरज बनाये रखो.’

#MumbaiIndians get to 16 points in the Points Table after Match 48 of #Dream11IPL pic.twitter.com/5DR2PY00VD — IndianPremierLeague (@IPL) October 28, 2020

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया, ‘बंदे में है दम. इसमें कोई शक नहीं कि जल्दी नंबर आएगा, लगातार तीन शानदार सत्र. सूर्यकुमार यादव की लाजवाब पारी.’

Bandey mein hai Dum. Jaldi number aayega no doubt. 3 blockbuster seasons in a row.

Brilliant innings from Suryakumar Yadav and a wonderful win for Mumbai. #MIvsRCB pic.twitter.com/DbvmQPkP9z — Virender Sehwag (@virendersehwag) October 28, 2020

चयन समिति के पूर्व प्रमुख क्रिस श्रीकांत ने ट्वीट किया, 'क्या पारी थी. पता नहीं भारतीय टीम में चुने जाने के लिए उसे और क्या करना है. उम्मीद है कि जल्दी ही भारतीय जर्सी में उसे देखेंगे.’

सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया, ‘मुंबई के लिए अहम जीत. सूर्यकुमार की शानदार पारी. हमेशा की तरह धीर गंभीर. अभी बहुत कुछ हासिल करना है.’ हरभजन सिंह ने लिखा ,‘एक और शानदार पारी. उम्मीद है कि चयनकर्ता उसे खेलते देख रहे होंगे.’