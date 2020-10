IPL: सूर्यकुमार की पारी देख खुद को रोक नहीं पाए भज्जी, बोले- उम्मीद है सेलेक्टर्स ने देखा हो

मुंबई इंडियंस ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के शीर्ष दो टीमों के मुकाबले में बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में प्रवेश कर लिया. मुंबई की जीत के हीरो सूर्यकमार यादव रहे, उनकी शानदार बल्लेबाजी देख हरभजन सिंह खुद को रोक नहीं पाए. उन्होंने इस बल्लेबाज की तारीफ करते हुए भारतीय चयनकर्ताओं पर भी निशाना साधा है.

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम में नहीं चुने जाने का गम भुलाते हुए सूर्यकुमार यादव 43 गेंदों में 10 चौके और 3 छक्के की मदद से 79 रन बनाकर नाबाद रहे. मुंबई के लिए सूर्यकुमार को छोड़ कोई बल्लेबाज ज्यादा देर टिक नहीं सका.

सूर्यकुमार की पारी को देख दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने चयनकर्ताओं को आड़े हाथ लिया. उन्होंने मैच के बाद ट्वीट किया, 'एक बार फिर शानदार खेल..उम्मीद है सेलेक्टर्स ने इस मैच को देखा होगा.'

Class inn yet again @surya_14kumar hope selectors are watching him play😉.. well played @mipaltan @IPL

भारतीय टीम के मौजूदा कोच रवि शास्त्री ने शीर्ष क्रम के बल्लेबाज सूर्यकुमार के लिए खास ट्वीट कर उनसे मजबूत और धैर्यवान बने रहने के लिए कहा. उन्होंने लिखा - मजबूत रहें और धीरज रखें.

30 साल के मुंबई के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने मौजूदा आईपीएल में 40.22 के एवरेज से 362 रन बनाए हैं, जिसमें तीन अर्धशतक शामिल हैं. सूर्यकुमार ने कहा कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपने खेल पर काफी मेहनत की.

उन्होंने कहा, मैंने लॉकडाउन में अपने खेल पर काफी मेहनत की है. इससे पहले मैं लेग स्टंप पर ज्यादा शॉट लगाता था. मुझे नंबर-3 का स्थान पसंद है, लेकिन मैं मैच खत्म करना चाहता था. इसलिए मैं इस प्रयास से खुश हूं.

मैच के बाद सूर्यकुमार ने कहा, 'मैं लंबे समय से मैच खत्म करने के बारे में सोच रहा था. मैं सोचा करता था कि यह कैसे किया जा सकता है. मुझे अपने खेल के बारे में पूरी तरह से पता होना चाहिए था और मैदान पर जाकर वैसा खेलना था. मेडिटेशन करने और अपने आप पर समय बिताने से मुझे काफी मदद मिली.

That's that from Match 48 as @mipaltan win by 5 wickets.@surya_14kumar with an unbeaten 79.



Scorecard - https://t.co/XWqNw97Zzc #Dream11IPL pic.twitter.com/ESHhCYRBik