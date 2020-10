IPL: KKR का 'खेल' बिगाड़ने उतरेगी CSK, कोलकाता को चाहिए बड़ी जीत

आईपीएल के 13वें सीजन के 49वें मैच में गुरुवार को प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीमें आमने-सामने होंगी. दुबई में यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे शुरू जाएगा.

चेन्नई की टीम अब बाकी टीमों के समीकरण बिगाड़ने की कोशिश करेगी और इसमें उसका पहला निशाना जीत के लिए बेताब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम होगी.

केकेआर के 12 मैचों में 12 अंक हैं और उसे प्ले ऑफ में जगह सुरक्षित करने के लिए अगले दोनों मैच जीतने होंगे. चेन्नई 8 टीमों की तालिका में अंतिम स्थान पर है और उसकी टीम अब प्रतिष्ठा की खातिर मैदान पर उतरेगी.

#MumbaiIndians get to 16 points in the Points Table after Match 48 of #Dream11IPL pic.twitter.com/5DR2PY00VD — IndianPremierLeague (@IPL) October 28, 2020

टूर्नामेंट के इस दौर में कुछ टीमों की हार जीत से कई टीमें 14 या 16 अंक तक पहुंच सकती हैं और ऐसे में बेहतर रन गति से प्ले ऑफ के स्थानों का निर्धारण होगा. इसे ध्यान में रखते हुए केकेआर के लिए बड़े अंतर से जीत दर्ज करना महत्वपूर्ण है.

केकेआर के लिए चेन्नई के खिलाफ काम आसान नहीं होगा. चेन्नई ने अपने पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी थी. केकेआर का बल्लेबाजी क्रम इयोन मॉर्गन के लिए चिंता का विषय है और उन्हें उम्मीद होगी कि अब जबकि टीम को सख्त जरूरत है तब पूर्व कप्तान दिनेश कार्तिक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे.

नीतीश राणा का प्रदर्शन भी उतार-चढ़ाव वाला रहा है. उसके बाकी बल्लेबाजों के प्रदर्शन में भी निरंतरता का अभाव है. गेंदबाजों ने केकेआर की तरफ से अभी तक अच्छी भूमिका निभाई है.

तमिलनाडु के रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती प्रभावशाली रहे हैं और अपने अच्छे प्रदर्शन के दम पर उन्हें भारतीय टी20 टीम में भी जगह मिली है.

देखें: आजतक LIVE TV

चेन्नई के बल्लेबाज भी निरंतर एक जैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, लेकिन जब उनका दिन होता है तो वे किसी भी तरह के आक्रमण धज्जियां उड़ा सकते हैं. पहली बार प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर होने वाले चेन्नई के सामने कोलकाता के बल्लेबाजों को विविधतापूर्ण आक्रमण की चुनौती से पार पाना होगा.

मिशेल सेंटनर को अंतिम एकादश में शामिल किए जाने के बाद चेन्नई की गेंदबाजी को मजबूती मिली है. आरसीबी पर जीत से चेन्नई के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा होगा, युवा ऋतुराज गायकवाड़ ने पिछले मैच में शानदार पारी खेली और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी उनसे इसी फॉर्म की उम्मीद कर रहे होंगे. उनके अन्य बल्लेबाज भी अब स्वच्छंद होकर बड़ी पारियां खेलने पर ध्यान देंगे.

टीमें इस प्रकार हैं -

चेन्नई सुपर किंग्स

महेंद्र सिंह धोनी (कप्तान), मुरली विजय, अंबति रायडू, फाफ डु प्लेसिस, शेन वॉटसन, केदार जाधव, रवींद्र जडेजा, लुंगी नगिदी, दीपक चाहर, पीयूष चावला, इमरान ताहिर, मिशेल सेंटनर, जोश हेजलवुड, शार्दुल ठाकुर, सैम कुरेन, एन जगदीशन, केएम आसिफ, मोनू कुमार, आर साई किशोर, ऋतुराज गायकवाड़, कर्ण शर्मा.

कोलकाता नाइट राइडर्स

इयोन मॉर्गन (कप्तान), दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी, रिंकू सिंह, शुभमन गिल, सिद्धेश लाड, कमलेश नागरकोटी, कुलदीप यादव, लोकी फर्ग्यूसन, पैट कमिंस, प्रसिद्ध कृष्ण, संदीप वॉरियर, शिवम मावी, वरुण चक्रवर्ती, आंद्रे रसेल, क्रिस ग्रीन, एम सिद्धार्थ, सुनील नरेन, निखिल नाइक, टॉम बेंटन, टिम सेफर्ट