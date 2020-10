IPL मैच के लिए तरसा ये बॉलर, टीम इंडिया में चुने जाने से परिवार में छाई खुशी

बंगाल के युवा तेज गेंदबाज ईशान पोरेल को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया स्क्वॉड में अतिरिक्त गेंदबाज के तौर पर जगह दी गई है. 22 साल के ईशान आईपीएल के 13वें सीजन में किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) स्क्वॉड में शामिल हैं, लेकिन उन्हें अब भी इस टी20 टूर्नामेंट में खेलने का इंतजार है.

घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन की बदौलत 22 साल के ईशान पोरेल को आईपीएल में जगह मिली. उन्हें पंजाब की फ्रेंचाइजी ने 2020 की नालामी में 20 लाख रुपये में खरीदा. लेकिन उन्हें मौजूदा आईपीएल में अब तक किंग्स इलेवन पंजाब के अंतिम एकादश में जगह नहीं मिली है.

इस बीच ईशान के लिए अच्छी खबर आई कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए अतिरिक्त गेंदबाज के रूप में भारतीय चयनकर्ताओं ने मौका दिया है. अशोक डिंडा और मोहम्मद शमी के बाद ईशान ने बंगाल की ओर से भातीय पेसर की लिस्ट में जगह बनाई.

