ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, भारत के खिलाफ सीरीज में इस नए ऑलराउंडर को मौका

भारत के खिलाफ सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने युवा हरफनमौला कैमरन ग्रीन को अपनी टी20 और वनडे क्रिकेट टीम में शामिल किया है, जबकि बिग बैश लीग में शानदार प्रदर्शन के चलते मोइजेस हेनरिक्स ने तीन साल बाद राष्ट्रीय टीम में वापसी की.

भारतीय टीम टेस्ट सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया में तीन वनडे (27 नवंबर, 29 नवंबर, 2 दिसंबर) और तीन टी20 (4, 6 , 8 दिसंबर) खेलेगी.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) के मुख्य चयनकर्ता ट्रेवर होंस ने कहा, ‘कैमरन का घरेलू फॉर्म शानदार रहा है. भविष्य के खिलाड़ी के रूप में उसके लिए यह सीरीज सीखने का मौका होगी.’

