Ind vs Eng: चेन्नई की पिच पर अश्विन का कमाल, इस मामले में हरभजन सिंह को छोड़ा पीछे

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर आर अश्विन ने चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ जारी दूसरे टेस्ट मैच में बेन स्टोक्स का विकेट लेते ही दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह को पीछे छोड़ दिया. अश्विन का घरेलू जमीन पर ये 350वां अंतरराष्ट्रीय विकेट रहा. ये कारनामा करने वाले वो भारत के तीसरे गेंदबाज हैं.

टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले अनिल कुंबले लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. उन्होंने घरेलू जमीन पर 476 अंतरराष्ट्रीय विकेट लिए. वहीं, ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह के नाम 376 विकेट हैं. अश्विन ने भारत में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने के मामले में हरभजन सिंह को पीछे छोड़ दिया है.

अश्विन के नाम भारत में 266 टेस्ट विकेट हो गए हैं. उन्होंने 45 मैचों में इसे हासिल किया. हरभजन सिंह 55 मैचों में 265 विकेट लेकर तीसरे नंबर पर हैं. वहीं अनिल कुंबले के नाम 350 विकेट हैं, जो उन्होंने 63 मैचों में हासिल किए.

