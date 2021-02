Ind vs Eng: ऋषभ पंत बन गए 'सुपर मैन', एक हाथ से लपका करामाती कैच, VIDEO

भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अपनी बल्लेबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में टीम को शानदार जीत दिलाई थी. हालांकि, विकेटकीपिंग को लेकर वो निशाने पर रहे हैं. लेकिन चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ जारी टेस्ट मैच में उन्होंने करामाती कैच लेकर आलोचकों को करारा जवाब दिया है.

पंत ने हैरतअंगेज कैच लेकर न सिर्फ भारत को सफलता दिलाई बल्कि सबको हैरान भी किया. चेन्नई टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने पहले सेशन में 4 विकेट झटककर इंग्लैंड को मुसीबत में डाल दिया. लंच के बाद दूसरे सेशन में भी भारत को जल्द ही पांचवां विकेट मिल गया. इसके बाद अगली सफलता के लिए टीम इंडिया को थोड़ा इंतजार करना पड़ा.

कप्तान विराट कोहली ने छठा विकेट निकालने के लिए मोहम्मद सिराज को गेंद सौंपी. ऑस्ट्रेलिया में शानदार प्रदर्शन करने वाले सिराज ने अपने कप्तान को निराश नहीं किया. उन्होंने अटैक पर आते ही भारत को सफलता दिला दी. मोहम्मद सिराज की गेंद का ऑली पोप सामना कर रहे थे. सिराज की गेंद लेग साइड में बाहर की ओर जा रही थी, लेकिन पोप ने उसपर बल्ला अड़ा दिया और पंत ने अपने बाएं ओर डाइव मारते हुए शानदार कैच लपका.

A flying catch from @RishabhPant17 🦅



A wicket off his first ball in Test cricket in India 🇮🇳 for Mohammed Siraj ✅



What a wicket combo 🔝👌🏻



England lose their sixth wicket! #INDvENG @Paytm pic.twitter.com/AEkb4H3wgI