Ind vs Eng: आउट होने के बाद बेन स्टोक्स का फूटा गुस्सा, बौखलाकर फेंक दिया हेलमेट, VIDEO

चेन्नई में खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में इंग्लैंड हार की कगार पर है. भारत के 329 रनों के जवाब में उसकी पहली पारी 134 रनों पर सिमट गई है. इंग्लैंड के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने जुझते नजर आए. इंग्लिश बल्लेबाजों के सामने स्पिनर आर अश्विन की फिरकी का जवाब नहीं था. उन्होंने 5 विकेट चटकाए. अश्विन ने इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स का भी विकेट लिया. स्टोक्स क्लीन बोल्ड हुए. आउट होने के बाद स्टोक्स ने अपना गुस्सा हेलमेट पर उतारा.

स्टोक्स जब ड्रेसिंग रूम की ओर जा रहे थे तब उन्होंने अपने हेलमेट को नीचे फेंका और उसपर लात भी मारी. सोशल मीडिया पर स्टोक्स की इस हरकत की निंदा हो रही है. ट्विटर पर एक यूजर ने स्टोक्स का वीडियो शेयर किया और लिखा कि क्रिकेट जेंटलमैन गेम है और वो क्यों इस तरह से हेलमेट पर लात मार रहे हैं, जहां पर इंग्लैंड का लोगो भी है. उन्हें अपने देश की इज्जत करनी चाहिए.

@ICC @englandcricket @BCCI This is shameful by Ben stokes. This gentlemans game why he kick the helmet where the England logo are there. Kindly respect your country's. pic.twitter.com/CVXWo7k1dC