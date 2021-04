IPL: मजबूत मुंबई के सामने क्या करे SRH? खोलना है जीता का खाता

आईपीएल के 14वें सीजन के 9वें मैच में शनिवार को चेन्नई में मुंबई इंडियंस (MI) का सामना सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से होगा. सनराइजर्स की टीम मजबूत मुंबई के खिलाफ सही संयोजन के साथ उतरने का प्रयास करेगी, जिससे कि लगातार दो हार के बाद जीत दर्ज करके अंकों का खाता खोल सके. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में यह मुकाबला शाम 7.30 बजे शुरू होगा.

डेविड वॉर्नर की अगुआई वाली सनराइजर्स की टीम को चेन्नई की पिच रास नहीं आ रही है और टीम 150 रनों से भी कम के लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रही है.

पहले दो मैचों में टीम को लक्ष्य का पीछा करने में परेशानी का सामना करना पड़ा है, जिससे अंतिम एकादश में गहराई की कमी और मजबूत वैकल्पिक भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धता नहीं होना जैसी कमजोरियां उजागर हुईं.

MI vs SRH: आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अब तक (2013-2020) 16 मुकाबले हुए हैं. दोनों को 8-8 मैचों में जीत मिली है (इस दौरान एक मैच टाई हुआ, जिसमें मुंबई ने सुपर ओवर में बाजी मारी). पिछले पांच मैचों में मुंबई का पलड़ा भारी रहा, उसने तीन मैचों में सनराइजर्स को मात दी.

साहा को प्लेइंग इलेवन में रखने पर उठ रहे सवाल

कप्तान वॉर्नर के अंतिम एकादश के चयन पर भी सवाल उठ रहे हैं. जॉनी बेयरस्टा और ऋद्धिमान साहा के रूप में दो विकेटकीपर को अंतिम एकादश में जगह देने से कोई मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है. साहा सलामी बल्लेबाज के रूप में बिल्कुल लय में नजर नहीं आए.

साहा 2008 में पहले टूर्नामेंट से आईपीएल का हिस्सा हैं, लेकिन उनके रिकॉर्ड को करीब से देखें तो पता चलता है कि वह निरंतर रन बनाने में नाकाम रहे हैं.

डग आउट में केदार जाधव जैसे अनुभवी खिलाड़ी और प्रियम गर्ग तथा अभिषेक शर्मा के रूप में दो प्रतिभावान खिलाड़ियों की मौजूदगी से साहा को इस प्रदर्शन के साथ टीम में अधिक मौके मिलने की उम्मीद नहीं है. केदार और अभिषेक के साथ अगर टीम उतरती है तो उसे स्पिन गेंदबाजी का विकल्प भी मिलेगा.

SRH को केन विलियमसन की जरूरत है

विदेशी खिलाड़ियों में अंतिम एकादश में सिर्फ वॉर्नर और राशिद खान का चयन तय है और ऐसे में सनराइजर्स को पूरी तरह से फिट केन विलियमसन की जरूरत है, क्योंकि स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ वह अच्छे बल्लेबाज हैं. मनीष पांडे और अब्दुल समद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बाएं हाथ के स्पिनर शाहबाज अहमद के खिलाफ जैसे शॉट खेले उससे वॉर्नर निराश होंगे.

मनीष पांडे को भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने गुरुवार को केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची से बाहर कर दिया और फिनिशर की भूमिका सही तरह से नहीं निभा पाने के कारण संभवत: उन्हें जल्दी ही दोबारा टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिले.

उपयोगी साबित नहीं हो रहे मनीष पांडे

आईपीएल के जरिए हालांकि पांडे के पास अपना दावा मजबूत करने का मौका है. वह उन पांच खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने सबसे कम स्ट्राइक रेट के साथ 3000 आईपीएल रन पूरे किए हैं.टीम की गेंदबाजी भी चिंता का सबब है. टी नटराजन पिछले सत्र जैसे फॉर्म में नहीं हैं, जबकि भुवनेश्वर कुमार भी महंगे साबित हुए हैं.

