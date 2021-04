IPL: दीपक चाहर ने निकाला पंजाब का दम, टॉप ऑर्डर हुआ तहस-नहस

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन के 8वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने घातक गेंदबाजी की. उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ 4 ओवरों में 13 रन‌ देकर 4 विकेट झटके. जिसमें एक मेडन ओवर भी शामिल रहा.

28 साल के दीपक चाहर के आईपीएल करियर का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. दीपक चाहर ने अपने 50वें आईपीएल मैच में पंजाब के शीर्ष क्रम को तहस-नहस कर दिया. पंजाब किंग्स के शुरुआती पांच विकेट महज 26 रनों पर गिर गए.

Innings Break: A superb bowling performance by @ChennaiIPL has restricted #PunjabKings to 106-8, the 4th lowest first innings total at the Wankhede Stadium.https://t.co/P8VzT4XXbb #PBKSvCSK #VIVOIPL pic.twitter.com/c4geXxWvtf