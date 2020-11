क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का ऐलान, भारत के खिलाफ डे-नाइट टेस्ट में होंगे इतने दर्शक

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने मंगलवार को घोषणा की कि भारत के खिलाफ 17 दिसंबर से एडिलेड ओवल पर होने वाले पहले दिन-रात के टेस्ट में 27000 दर्शक होंगे, जो स्टेडियम की क्षमता का 50 फीसदी है.

कोरोना वायरस महामारी के बीच क्रिकेट मैच जैव सुरक्षित माहौल में दर्शकों के बिना खेले जा रहे हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज में हालांकि दर्शक होंगे. भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में तीन वनडे, तीन टी20 और चार टेस्ट खेलेगी.

दौरे की शुरूआत 27 नवंबर को सिडनी में पहले वनडे से होगी. टेस्ट सीरीज 17 दिसंबर से एडिलेड में खेली जाएगी. क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू के अनुसार ,‘एडिलेड ओवल पर दर्शक क्षमता के 50 प्रतिशत टिकट बेचे जाएंगे, यानी हर दिन के लिए 27000 टिकट उपलब्ध होंगे.’

