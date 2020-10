AUS दौरा: एडिलेड में पिंक टेस्ट से पहले डे-नाइट प्रैक्टिस मैच खेलेगी विराट ब्रिगेड

भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 17 दिसंबर से एडिलेड में शुरू होने वाली चार टेस्ट मैचों की सीरीज से पूर्व सिडनी में एक दिन-रात्रि अभ्यास मैच खेलेगी. क्रिकेट आस्ट्रेलिया (CA) ने बुधवार को भारतीय टीम के 69 दिनों तक चलने वाले इस दौरे का पूरा कार्यक्रम जारी किया.

इस दौरे में सिडनी में 14 दिनों का पृथकवास भी शामिल है, जो 12 नवंबर से शुरू होगा. भारतीय टीम इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 10 नवंबर को होने वाले फाइनल के बाद आस्ट्रेलिया रवाना होगी.

बोर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज की शुरुआत 17 दिसंबर को एडिलेड ओवल में दिन-रात्रि टेस्ट मैच से होगी. इसके बाद के मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (26 दिसंबर से), सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (सात जनवरी से) और ब्रिस्बेन के गाबा (15 जनवरी से) में खेले जाएंगे. इससे पहले सीमित ओवरों की सीरीज होगी.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के मांग के अनुरूप मेलबर्न में होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच और सिडनी में नए साल के टेस्ट मैच के बीच एक सप्ताह का अंतर रखा गया है.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मीडिया को जारी विज्ञप्ति में कहा, ‘भारतीय टीम 12 नवंबर को सिडनी पहुंचेगी. टीम 27 नवंबर को इस दौरे के पहले मैच से पूर्व सिडनी में पृथकवास पर रहेगी.’

