गीता-बबीता फोगाट की ममेरी बहन ने की खुदकुशी, कुश्ती में मिली थी हार

दिग्गज महिला रेसलर गीता और बबीता की ममेरी बहन रीतिका ने खुदकुशी कर ली है.17 साल की रीतिका भी कुश्ती में आगे बढ़ रही थीं. बताया जा रहा है कि वह राजस्थान में स्टेट लेवल सब जूनियर टूर्नामेंट में हार गई थीं. हार से वह सदमे में थीं. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

गीता फोगाट ने ट्वीट कर गहरा दुख जताया है. उन्होंने लिखा कि रीतिका बहुत होनहार पहलवान थीं.

रीतिका ने 53 किलोग्राम भारवर्ग में हिस्सा लिया था. वह 14 मार्च को भरतपुर में फाइनल मैच में उतरी थीं, लेकिन उन्हें महज एक प्वाइंट से हार का सामना करना पड़ा था. रिपोर्ट के मुताबिक रीतिका को इस हार के बाद सदमा लगा था और वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकीं और 17 मार्च की रात दुपट्टे से फांसी लगा ली.

Haryana | Ritika, wrestler and cousin of Babita Phogat, died allegedly by suicide on March 17. The reason behind it might have been her defeat at a recent wrestling tournament in Rajasthan. Investigation underway: Ram Singh Bishnoi, DSP, Charkhi Dadri pic.twitter.com/bLDZbsS3gT

घटना की पुष्टि करते हुए चरखी दादरी के डीएसपी राम सिंह बिश्नोई ने कहा कि रीतिका राजस्थान में एक कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लेने गई थीं, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा कि मौत के पीछे टूर्नामेंट में मिली हार भी वजह हो सकती है. हालांकि इसकी जांच जारी है.

Terrible news that we lost #RitikaPhogat who had a brilliant career ahead. The world has changed from where it was some decades ago. Athletes are facing pressures which were not there earlier. An essential part of their training should be to deal with these pressures.