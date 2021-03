Ind vs Eng: कोहली ने कराया पंत को रन आउट! विराट पर भड़के फैंस

टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत करियर के बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उनकी टी-20 टीम में वापसी हुई है. पंत के फॉर्म को देखते हुए फैंस की उनसे उम्मीदें भी बढ़ गई हैं.

ऋषभ पंत इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी-20 में अच्छे लय में दिख रहे थे. उन्होंने अच्छे शॉट लगाए. कप्तान विराट कोहली के साथ उन्होंने चौथे विकेट के लिए 40 रनों की साझेदारी भी की. पार्टनरशिप का अंत पंत के रन आउट से हुआ. वह कोहली की कॉल पर आउट हुए.

12वें ओवर में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज सैम करन की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने दो रन चुराए, लेकिन इसके बाद फील्डर का थ्रो विकेटकीपर जोस बटलर पकड़ नहीं सके. इसी दौरान विराट कोहली ने पंत को तीसरे रन के लिए बुलाया. पंत कप्तान की आवाज सुनकर दौड़ पड़े और इसके बाद उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा.

पंत ने क्रीज पर पहुंचने के लिए डाइव भी लगाई लेकिन वो पहुंच नहीं सके और उन्हें अपना विकेट गंवाना पड़ा. आउट होने के बाद पंत बेहद निराश दिखे और कोहली को भी अपनी गलती का एहसास हुआ. पंत के आउट होने से फैन्स निराश दिखे. ट्विटर पर यूजर्स कोहली पर भड़क गए. वह इस रन आउट के लिए कोहली को जिम्मेदार बता रहे हैं.

Pant’s run out unfortunate. He was looking in great touch and partnership with Kohli was blooming. High risk run in the circumstances but Kohli always seeking opportunities to score. His teammates should be aware of this — Cricketwallah (@cricketwallah) March 16, 2021

Scorecard should read..

Rishabh Pant 25(20) Run Out (Virat Kohli)#INDvENG — Shrinaath (@shrinaath_m) March 16, 2021

No common sense run out from Kohli . Unfortunate for Pant and India#INDvENG — Ramakrishnan V Nayak (@rkvnayak) March 16, 2021

Virat Kohli took AB's advice of "watch the ball" way too seriously.



Didn't see that Rishabh Pant had run too far and still called him for an extra run on the misfield....#INDvENG — Aditya (@forwardshortleg) March 16, 2021

कोहली ने जड़ा करियर का 27वां अर्धशतक

पंत के आउट होने के बाद विराट कोहली ने मोर्चा संभाला. वह अंत तक क्रीज पर डटे रहे. विराट कोहली ने शानदार अर्धशतक लगाया और 46 गेंदों पर नाबाद 77 रन बनाए. पंड्या के साथ कोहली ने 33 गेंदों में 70 रनों की साझेदारी की, जिसकी बदौलत भारतीय टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 156 रन बनाए. कोहली के टी-20 करियर का ये 27वां अर्धशतक है.