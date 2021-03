IND vs ENG T20: विराट ब्रिगेड के सामने सीरीज बचाने का चैलेंज, अब हर हाल में चाहिए जीत

इंग्लैंड के खिलाफ तीन में से दो मैचों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करने में नाकाम रही भारतीय टीम गुरुवार को चौथे टी20 मैच में उतरेगी. 'करो या मरो' के इस मुकाबले में उसके सामने पांच मैचों की सीरीज को बराबर करने की चुनौती होगी. अहमदाबाद में यह मैच शाम 7.00 बजे शुरू होगा.

भारतीय टीम साथ ही चाहेगी कि अगर वह टॉस गंवाती है, तो यह मैच के नतीजे में निर्णायक साबित नहीं हो. मौजूदा सीरीज में अब तक टॉस जीतकर लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने आसान जीत दर्ज की है.

भारतीय कप्तान विराट कोहली हालांकि लगातार अच्छे प्रदर्शन की जरूरत पर जोर देते रहे हैं. उनका कहना है इस साल घरेलू सरजमीं पर होने वाले टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए टीम लक्ष्य का पीछा करे या पहले बल्लेबाजी करे, उसे अच्छा प्रदर्शन करने की जरूरत है.

England win the third @Paytm #INDvENG T20I & go 2-1 up in the series. #TeamIndia will look to win the next game & take the series into the decider.



Scorecard 👉 https://t.co/mPOjpECiha pic.twitter.com/zkN1xauHQL