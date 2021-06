French Open: गैरवरीय खिलाड़ी तमारा का कमाल, सेमीफाइनल में पहुंचीं

स्लोवेनिया की गैरवरीय टेनिस प्लेयर तमारा जिदानसेक फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में स्पेन की पाउला बडोस को शिकस्त देकर ग्रैंड स्लैम के अंतिम चार में पहुंचने वाली अपने देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं. इस फ्रेंच ओपन से पहले जिदानसेक किसी भी ग्रैंड स्लैम में दूसरे दौर से आगे नहीं बढ़ी थीं.

पहली बार ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल में पहुंची दो खिलाड़ियों के मुकाबले में विश्व रैंकिंग में 85वें स्थान पर काबिज जिदानसेक ने बडोसा को करीबी मैच में 7-5, 4-6, 8-6 से हराया. इस 23 साल की खिलाड़ी ने टूर्नामेंट के पहले दौर में 7वीं वरीयता प्राप्त बियांका आंद्रेस्क्यू को हराया था.

फ्रेंच ओपन इकलौता ग्रैंड स्लैम है, जहां आखिरी सेट के बाद स्कोर बराबर हाने पर भी टाई ब्रेकर नहीं होता है.

