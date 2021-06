टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में किया था चमत्कार, अब ICC ने सुनाया ये बड़ा फैसला

टीम इंडिया ने 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया में हुई 4 मैचों की टेस्ट सीरीज को जीतकर इतिहास रचा था. भारतीय टीम एडिलेड में खेले गए पहले टेस्ट मैच को बुरी तरह हार गई थी. इसके बाद उसने पलटवार करते हुए मेलबर्न और ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को पटखनी दी. टीम इंडिया के लिए ये सीरीज कई मायनों में यागदार रही. इस सीरीज को लेकर अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बड़ा फैसला सुनाया है.

आईसीसी ने इस सीरीज को क्रिकेट इतिहास की ‘The Ultimate Test Series’ बताया है. ये फैसला वोटिंग के जरिए किया गया. दरअसल, आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल से पहले The Ultimate Test Series नाम से एक मुहिम शुरू की थी, जिसमें 16 सीरीजों को शॉर्टलिस्ट किया गया था.

इसमें 1999 में ऑस्ट्रेलिया-वेस्टइंडीज के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज, 2005 में खेली गई एशेज सीरीज, 2008-09 में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज शामिल थी. लेकिन ये सभी सीरीज बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2020-21 से मात खा गईं. इस सीरीज को कुल सात मिलियन से ज्यादा वोट मिले.

Ahead of the #WTC21 final, we set out to determine #TheUltimateTestSeries.



After 15 head-to-heads and over seven million votes across our social channels, we have a winner…



The 2020/21 Border-Gavaskar Trophy takes the crown 👑 pic.twitter.com/IvpjCxQ2eJ