FC बार्सिलोना का साथ छोड़ेंगे लियोनेल मेसी, 17 साल पुराना संबंध खत्म

फुटबॉल के सुपरस्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी का बार्सिलोना के साथ बरसों पुराना साथ अब खत्म हो गया है. एफसी बार्सिलोना ने खुद ही इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मेसी अब क्लब के साथ खेल जारी नहीं रखेंगे.

स्पेनिश फुटबॉल क्लब एफसी बार्सिलोना की वेबसाइट के अनुसार एफसी बार्सिलोना और लियोनेल मेसी के एक समझौते पर पहुंचने और दोनों पक्षों के बीच आज एक नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के स्पष्ट इरादे के बावजूद, यह वित्तीय और संरचनात्मक बाधाओं (स्पेनिश लीगा नियमों) के कारण नहीं हो सका है.

LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona