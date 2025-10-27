scorecardresearch
 

Feedback

टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में बड़ा फेरबदल... भारतवंशी स्पिनर की एंट्री

ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर तनवीर सांघा को एडम जाम्पा की जगह भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है. जांम्पा निजी कारणों से शुरुआती मैच नहीं खेल पाएंगे क्योंकि उनकी पत्नी उनके दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रही हैं.

Advertisement
X
तनवीर सांघा इन दिनों अच्छी लय में हैं. (Photo, Getty)
तनवीर सांघा इन दिनों अच्छी लय में हैं. (Photo, Getty)

ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर तनवीर सांघा को एडम जाम्पा की जगह भारत के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है. जाम्पा निजी कारणों से शुरुआती मैचों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे.

जाम्पा की पत्नी हैरियट उनके दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रही हैं. यात्रा की लंबी दूरी के कारण वे पर्थ में पहला वनडे नहीं खेल पाए थे, लेकिन एडिलेड (जहां उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया) और सिडनी में खेले. जाम्पा पुरुषों के टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल गेंदबाज हैं.

23 साल के भारतवंशी तनवीर सांघा, जो सिडनी थंडर के लिए बीबीएल में खेलते हैं, अब तक 7 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं. उन्होंने 2023 में आखिरी टी20 खेला था. अपने डेब्यू मैच में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 31 रन देकर 4 विकेट लिए थे.

सम्बंधित ख़बरें

AUS Team
वॉर्नर-मार्श के बाद जाम्पा का कहर, AUS ने पाकिस्तान को हराकर हासिल की दूसरी जीत 
India's Shreyas Iyer
ICU में एडमिट हैं श्रेयस अय्यर, कैच लेने के दौरान लगी थी चोट 
India's Shreyas Iyer (L) reacts in pain
रनिंग कैच पकड़ने के दौरान चोटिल हुए श्रेयस अय्यर, मैदान छोड़ जाना पड़ा, VIDEO 
Shreyas Iyer
टीम हारी, अय्यर नहीं! एडिलेड में श्रेयस ने पुरानी स्टांस से किया नया धमाका 
Virat kohli out in Perth ODI 2025
कवर ड्राइव मारना भूले कोहली! ऑस्ट्रेल‍िया में द‍िखी पुरानी दिक्कत, ऑफ स्टम्प की गेंद पर हो रहे लाचार  

शानदार फॉर्म में चल रहे तनवीर
हाल ही में भारत ए के खिलाफ तीन वनडे मैचों की श्रृंखला में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ए के लिए 7 विकेट झटके और इस समय वन-डे कप में न्यू साउथ वेल्स की ओर से चार मैचों में 10 विकेट लेकर शीर्ष गेंदबाज हैं.

Advertisement

अगर परिस्थितियां अनुकूल रहीं, तो तनवीर सांघा लेफ्ट-आर्म स्पिनर मैट कुह्नमैन के साथ मिलकर दो स्पिनरों का संयोजन बना सकते हैं.

ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम में कई मल्टी-फॉर्मेट खिलाड़ी हैं जो एशेज की तैयारियों के अलग-अलग चरणों में हैं. जोश हेजलवुड पहले दो मैचों (कैनबरा और सिडनी) के बाद टीम से बाहर हो जाएंगे, जबकि सीन एबॉट तीसरे मैच (होबार्ट) के बाद टीम छोड़ देंगे.

20 वर्षीय माहली बियर्डमैन सीरीज के तीसरे मैच से टीम से जुड़ेंगे. वह अपना टी20 डेब्यू कर सकते हैं.बियर्डमैन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और पर्थ स्कॉर्चर्स के लिए खेलते हैं .उन्होंने अब तक कोई फर्स्ट-क्लास मैच नहीं खेला है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election Result 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement