दिग्गज बॉक्सर डिंको सिंह का निधन, 1998 के एशियन गेम्स में जीता था गोल्ड

दिग्गज मुक्केबाज डिंको सिंह का गुरुवार को निधन हो गया.1998 एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट डिंको सिंह लिवर कैंसर से जूझ रहे थे, 2017 से ही उनका उपचार चल रहा था. डिंको सिंह पिछले साल कोरोना की चपेट में भी आ गए थे. 42 साल के डिंको कोरोना पर विजय पाकर अस्पताल से घर लौट आए थे.

मणिपुर के रहने वाले डिंको को 1998 में अर्जुन पुरस्कार और 2013 में पद्म श्री से नवाजा गया था. वह मैरीकॉम जैसे कई स्टार बॉक्सर के रोल मॉडल रहे.

My sincerest condolences on this loss May his life's journey & struggle forever remain a source inspiration for the upcoming generations. I pray that the bereaved family finds the strength to overcome this period of grief & mourning 🙏🏽 #dinkosingh

ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर विजेंदर सिंह ने डिंको सिंह के निधन पर शोक प्रकट किया है. विजेंदर सिंह ने ट्वीट किया, 'मैं डिंको सिंह को श्रद्धांजलि देता हूं. उनके जीवन की यात्रा और संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि शोक संतप्त परिवार को दुख की इस घड़ी से उबरने की शक्ति मिले.'

I’m deeply saddened by the demise of Shri Dingko Singh. One of the finest boxers India has ever produced, Dinko's gold medal at 1998 Bangkok Asian Games sparked the Boxing chain reaction in India. I extend my sincere condolences to the bereaved family. RIP Dinko🙏 pic.twitter.com/MCcuMbZOHM