French Open: नडाल रिकॉर्ड 14वीं बार सेमीफाइनल में, जोकोविच से भिड़ेंगे

टेनिस स्टार राफेल नडाल ने इस साल के फ्रेंच ओपन नें पहला सेट गंवाया, लेकिन रिकॉर्ड 14वीं बार सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रहे. 13 बार के फ्रेंच ओपन चैम्पियन नडाल ने 10वीं वरीयता प्राप्त अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्त्जमैन को 6-3, 4-6, 6-4, 6-0 से हराया.

नडाल तीसरे सेट में 4-3 से पीछे थे, लेकिन लगातार 9 गेम जीतकर मैच अपने नाम किया. अब उनका सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच से होगा. दूसरा सेमीफाइनल दुनिया के पांचवें नंबर के खिलाड़ी स्टेफानोस सिटसिपास और छठी रैंकिंग वाले अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच होगा.

अगले सप्ताह 35 वर्ष के होने जा रहे नडाल का रोलां गैरो पर रिकॉर्ड 105- 2 का है.

