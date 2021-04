टोक्यो ओलंपिक की 100 दिन की उल्टी गिनती शुरू, पर कुछ भी निश्चित नहीं

टोक्यो को साढ़े सात साल पहले जब ओलंपिक खेलों की मेजबानी सौंपी गई थी, तब उसने स्वयं को सुरक्षित स्थल के रूप में पेश किया था. अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) के तत्कालीन उपाध्यक्ष क्रेग रीडी ने ब्यूनस आयर्स में 2013 में वोटिंग के बाद कहा था कि निश्चितता अहम मुद्दा होगी.

पिछले साल स्थगित किए गए टोक्यो ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए बुधवार को हालांकि जब 100 दिन की उल्टी गिनती शुरू हुई, तो कुछ भी निश्चित नहीं है. कोविड-19 के बढ़ते मामलों, असंख्य घोटालों और जापान में खेलों के आयोजन को लेकर जनता के विरोध के बावजूद आयोजक और आईओसी खेलों के आयोजन पर जोर दे रहे हैं. ओलंपिक खेल 23 जुलाई से शुरू होंगे.

