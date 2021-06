थॉमस बाक फिर IOC अध्यक्ष नियुक्त, बोले- हर हाल में होगा टोक्यो ओलंपिक

थॉमस बाक को चार साल के कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) का फिर से अध्यक्ष चुना गया और उनका ध्यान इस साल होने वाले टोक्यो खेलों पर होगा.

जर्मनी के इस वकील को निर्विरोध चुना गया और उन्होंने 93-1 से जीत हासिल की. चार सदस्यों ने खुद को मतदान से अलग रखा.

