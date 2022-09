Roger Federer Retires: रोजर फेडरर के रिटायरमेंट पर भावुक हुए राफेल नडाल, बोले- काश ये दिन कभी नहीं आता!

We will have many more moments to share together in the future, there are still lots of things to do together, we know that.

For now, I truly wish you all the happiness with your wife, Mirka, your kids, your family and enjoy what’s ahead of you. I’ll see you in London @LaverCup

टेनिस कोर्ट पर नडाल और फेडरर चिर प्रतिद्वंद्वी रहे, इसके बावजूद दोनों एक-दूसरे का सम्मान करने से नहीं हिचकते हैं. कोर्ट के बाहर तो उनकी दोस्ती देखते बनती है. फेडरर और नडाल 40 बार टेनिस कोर्ट पर आमने सामने हुए हैं. इस दौरान नडाल ने 24 और रोजर फेडर ने 16 मुकाबलों में जीत हासिल की है.