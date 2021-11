Indonesia Open: दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु के शानदार सफर का अंत, सेमीफाइनल में पूर्व चैंपियन ने शिकस्त दी

Indonesia Open: इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 टूर्नामेंट में भारतीय शटलर पीवी सिंधु के शानदार सफर का अंत हो गया है. सिंधु को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा. उन्हें थाईलैंड की पूर्व वर्ल्ड चैंपियन रतचानोक इंथानोन ने तीन सेट में हराया. दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु को 21-15 9-21 14-21 से हार झेलनी पड़ी.

तीसरी सीड पीवी सिंधु और वर्ल्ड नंबर-8 रतचानोक के बीच 54 मिनट तक मुकाबला चला. इसमें पहला सेट पीवी सिंधु ने 21-15 के अंतर से आसानी से जीत लिया था. यहां से उन्हें पता नहीं क्या हुआ कि अगले दो सेट में मैच ही पलट गया. दूसरे सेट में रतचानोक ने वापसी की और 21-9 से सेट अपने नाम करते हुए मैच बराबर कर दिया.

थाई प्लेयर से पिछले तीन मैच हारीं सिंधु

इस रोमांचक मुकाबले के तीसरे सेट में भी 26 साल की सिंधु खास प्रदर्शन नहीं कर सकीं और रतचानोक ने 21-14 सेट जीतते हुए मैच अपने नाम कर लिया. दोनों टीम के बीच अब तक 11 मैच हुए, जिसमें रतचानोक ने 7 में जीत दर्ज की. पिछले 3 मुकाबलों में सिंधु को थाइलैंड की इस प्लेयर के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा.

