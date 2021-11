Indonesia Masters: सेमीफाइनल में पीवी सिंधु की करारी हार, जापानी प्लेयर ने दी मात

इंडोनेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय शटलर पीवी सिंधु को जापानी खिलाड़ी अकाने यामागुची के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा है.

सेमीफाइनल मुकाबले में यामागुची ने सिंधु को 21-13, 21-9 से आसानी से मात दी. क्वार्टरफाइनल तक शानदार खेल दिखाने वाली पीवी सिंधु इस मुकाबले में कोई कमाल नहीं कर सकीं और टूर्नामेंट के सिंगल राउंड से बाहर हो गई हैं.

यामागुची के खिलाफ सिंधु का पुराना रिकॉर्ड बेहतर होने के बावजूद उनको सेमीफाइनल मुकाबले में जापानी खिलाड़ी के सामने मुश्किलों का सामना करना पड़ा.

End of good run at #IndonesiaMasters2021 for @Pvsindhu1 as she goes down 13-21, 9-21 against top seeded, WR- 3 Akane Yamaguchi of 🇯🇵 in the semifinals.



