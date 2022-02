Pro Kabaddi League: सेमीफाइनल के लिए आज अखाड़े में उतरेंगी ये 4 टीमें, देखें पूरा प्लेऑफ शेड्यूल

Pro Kabaddi League 2022: प्रो कबड्डी लीग सीजन 2022 अब प्लेऑफ में पहुंच चुका है. 12 में से 6 टीमों ने प्लेऑफ में जगह बनाई, जिनके बीच आज (21 फरवरी) से खिताबी जंग शुरू हो जाएगी. सोमवार को दो एलिमिनेटर मुकाबले खेले जाएंगे. इसकी विजेता टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी. वहां दोनों टीम का मुकाबला पटना पाइरेट्स और दबंग दिल्ली से होगा.

दरअसल, प्लेऑफ में पहुंचने वाली 6 में से दो टीमें पटना और दिल्ली ने पॉइंट्स टेबल में टॉप-2 पर रहते हुए डायरेक्ट सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है. इसके अलावा टॉप-6 में शामिल बाकी चार टीमों ने एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई किया है. इन चार टीमों में यूपी योद्धा, पुणेरी पलटन, गुजरात जायंट्स और बेंगलुरु बुल्स शामिल हैं. मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डिज्नी+हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

प्लेऑफ का पूरा शेड्यूल -

21 फरवरी (सोमवार) को एलिमिनेटर की जंग

पहला एलिमिनेटर: यूपी योद्धा vs पुणेरी पलटन

दूसरा एलिमिनेटर: गुजरात जायंट्स vs बेंगलुरु बुल्स

Ab hoga aar ya paar 🔥



🎬 Eliminator 1: Record-Breaker & co. 🆚 Bhaari Paltan 💥



🎬 Eliminator 2: Su-Par Heroes 🆚 Hi-Flyer & co. 🔥



Who will book their 💺 in the #VIVOProKabaddi semi-finals? 👀 pic.twitter.com/aCPVRHrdB3