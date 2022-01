Pro Kabaddi League: Pro Kabaddi: साल के पहले दिन भिड़ीें 6 टीमें, पर कोई नहीं जीत सका मैच

Pro Kabaddi League: साल 2022 का पहला दिन यानी 1 जनवरी प्रो कबड्डी लीग के लिए काफी रोमांचक रहा. इस सीजन 8 में शनिवार को 6 टीमों के बीच 3 मैच खेले गए. दिलचस्प बात तो यह रही कि कोई भी टीम मैच नहीं जीत सकी. यानी सभी तीनों मैच ड्रॉ हुए. दिन का पहला मैच यूपी योद्धा (UP Yoddha) और यू मुंबा (U Mumba) के बीच खेला गया. यह मुकाबला 28-28 के स्कोर से आगे नहीं बढ़ सका.

पहले मुकाबले में फैंस की नजर यूपी योद्धा के प्रदीप नरवाल और यू मुंबा के अभिषेक सिंह जैसे दिग्गज रेडर पर थी, लेकिन यह दिन इन दोनों ही प्लेयर का नहीं रहा. दोनों अपना कमाल नहीं दिखा सके. मैच खत्म होने तक मुंबई टीम के रेडर वी अजीत ने सबसे ज्यादा 9 पॉइंट बनाए, जबकि यूपी टीम के रेडर सुरेन्द्र गिल ने 8 अंक बनाए.

तेलुगू और बेंगलुरु के बीच मैच भी ड्रॉ

इसके बाद मैदान में एकदूसरे के सामने उतरे तेलुगू टाइटंस (Telugu Titans) और बेंगलुरु बुल्स (Bengaluru Bulls) के पहलवान, लेकिन यह मैच भी ड्रॉ पर ही खत्म हुआ. दोनों टीम के बीच मैच 34-34 के स्कोर पर छूटा. पहले हाफ तक बेंगलुरु टीम ने 14-12 से पकड़ बनाए रखी थी. तब ऐसा लग रहा था कि मैच का नतीजा जरूर निकलेगा, लेकिन दूसरे हाफ में बाजी पलट गई.

इस मुकाबले में तेलुगू टाइटंस के स्टार रेडर अंकित बेनीवाल ने सबसे ज्यादा 10 पॉइंट हासिल किए, जबकि बेंगलुरु बुल्स के लिए चंद्रन रंजीत ने 9 और कप्तान पवन सहरावत ने 8 पॉइंट जुटाए.