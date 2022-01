Pro Kabaddi League: यूपी को हराकर दबंग दिल्ली टॉप पर पहुंची, मुम्बा और पटना की भी बल्ले-बल्ले

Pro Kabaddi League: प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन में शनिवार (8 जनवरी) को तीन मैच खेले गए. पहला मैच दबंग दिल्ली (Dabang Delhi) और यूपी यौद्धा (UP Yoddha) के बीच खेला गया, जो काफी रोमांचक रहा. दिल्ली की दबंग टीम 37-33 के अंतर से मैच जीतकर पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गई.

इस मैच में सबसे ज्यादा 18 पॉइंट दिल्ली टीम के रेडर नवीन कुमार ने हासिल किए. नवीन अपनी टीम के लिए पिछले मैच में भी हीरो रहे थे. उन्होंने पिछले मुकाबले में तेलुगु टाइटंस के खिलाफ 25 पॉइंट हासिल कर खुदका ही रिकॉर्ड तोड़ा था. वहीं, यूपी यौद्धा टीम के लिए सबसे ज्यादा 9 पॉइंट रेडर प्रदीप नरवाल ने हासिल किए.

मुम्बा और पटना टीम ने अपने मैच जीते

दूसरे यानी सीजन के 41वें मैच में यू मुम्बा ने एक तरफा मैच जीता. उसने तेलुगु टाइटंस (U Mumba vs Telugu Titans) को 48-38 के अंतर से बड़ी शिकस्त दी. मैच में सबसे ज्यादा पॉइंट यू मुम्बा टीम के ही रेडर अभिषेक सिंह ने हासिल किए. उन्हें 13 पॉइंट मिले. इसके बाद दिन का तीसरा और आखिरी मैच गुजराज जॉइंट्स और पटना पाइरट्स (Gujarat Giants vs Patna Pirates) के बीच हुआ. यह मुकाबला भी बेहद रोमांचक रहा. इसमें पटना टीम ने सिर्फ एक अंक के अंतर से मैच जीता. मैच का नतीजा 27-26 रहा.

जीत के साथ दिल्ली और पटना टीम टॉप-2 पर

इस जीत के साथ ही दिल्ली की दबंग टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है. टीम ने 7 में से 5 मैच जीते और 31 पॉइंट हासिल किए. पटना भी इस जीत साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गई. इस टीम ने भी 7 में से 5 मैच जीते और अभी उसके 29 पॉइंट्स हैं. वहीं. तीनों मैच से पहले टॉप पर काबिज रही बेंगलुरु बुल्स की टीम तीसरे नंबर पर फिसल गई. उसके 28 पॉइंट्स हैं.

