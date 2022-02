Pro Kabaddi: यूपी योद्धा और दबंग दिल्ली प्लेऑफ में, बेंगलुरु की उम्मीदें अब भी बरकरार

Pro Kabaddi League 2022: प्रो कबड्डी लीग में तीन टीमों ने प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है. पटना पाइरट्स तो पहले ही प्लेऑफ में एंट्री कर चुकी है. अब यूपी के योद्धाओं और दंबग दिल्ली ने भी अपनी जगह पक्की कर ली है. वहीं, चौथी टीम के लिए बेंगलुरु बुल्स ने भी अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं.

दरअसल, गुरुवार (17 फरवरी) को प्रो कबड्डी लीग के तहत 3 मैच खेले गए. पहले मुकाबले में यूपी योद्धा ने यू मुम्बा को 35-28 के अंतर से करारी शिकस्त दी. इसके साथ ही यूपी की टीम ने प्लेऑफ में भी अपनी जगह पक्की कर ली. दूसरे मुकाबले में बेंगलुरु बुल्स ने हरियाणा स्टीलर्स को 46-24 के भारी अंतर से हराकर प्लेऑफ की अपनी उम्मीदें बरकरार रखीं.

पटना को हराकर दिल्ली की प्लेऑफ में जगह पक्की

तीसरा मैच दबंग दिल्ली और पटना पाइरट्स के बीच हुआ. इसमें दिल्ली ने 26-23 के नजदीकी अंतर से मैच अपने नाम कर लिया. इसी के साथ प्लेऑफ का टिकट भी पक्का कर लिया. वहीं, पॉइंट टेबल में टॉप पर रहने के कारण पटना टीम पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी है.

