PSL 2022: वसीम अकरम ने मैदान में जाकर बाबर आजम को डांटा, अब इस तरह दी सफाई

कोरोना के बीच खेली जा रही पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2022 सीजन में ऐसा भी वाकया देखने को मिला, जिसने पूर्व दिग्गज वसीम अकरम को आलोचनाओं का शिकार बना दिया है. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इसमें अकरम मैदान पर जाकर पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम को डांटते दिख रहे हैं.

इस वीडियो के वायरल होने के बाद अकरम की जमकर आलोचना हो रही है. सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं. अब इस वीडियो को लेकर अकरम ने सफाई दी है. अकरम ने ट्वीट के जरिए कहा कि बाउंड्री पर जाकर मैंने बाबर से जो बात की है, उस पर इस तरह के रिएक्शन देखकर आश्चर्य हो रहा है.

गेंदबाजी को लेकर बाबर से बात हुई थी

अकरम ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने बाबर से सिर्फ इतना कहा था कि हमारे गेंदबाज यॉर्कर और स्लोअर बॉल क्यों नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा. बाबर शानदार खिलाड़ी है और वह हमेशा अपना बेस्ट देता है.

Hello ! Surprised to see reactions on my talking to Babar at the boundary last night. What I was saying was ‘why our bowlers are not bowling yorkers or slower ones offside off’.nothing else . Babar is a wonderful boy and has tried his best. And what he wants for dinner 🥘 1/2