PM मोदी करेंगे मूक बधिर ओलंपिक मेडलिस्ट से मुलाकात, थॉमस कप विजेताओं से भी मिलेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में संपन्न मूक बधिर ओलंपिक (Deaflympics) में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम से मुलाकात करेंगे. यह मुलाकात पीएम आवास में ही शनिवार सुबह होगी. इसके बाद इस दिन शाम को थॉमस कप जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय बैडमिंटन टीम से भी मुलाकात होगी.

भारत ने ब्राजील के कैक्सियास डो सुल में हुए 24वें मूक बधिर ओलंपिक में 8 गोल्ड, एक सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज समेत कुल 17 मेडल जीते थे. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बधिर ओलंपिक में मेडल जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी थी.

पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी थी बधाई

मोदी ने ट्वीट किया था, 'हाल में संपन्न मूक बधिर ओलंपिक में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए भारतीय दल को बधाई! हमारे दल का प्रत्येक खिलाड़ी साथी नागरिकों के लिए प्रेरणा है. 21 तारीख को सुबह मैं अपने आवास पर पूरे दल की मेजबानी करूंगा.'

Looking forward to interacting with India’s contingent at the Deaflympics at 9:30 AM. The entire contingent has created history and brought smiles on the faces of every Indian.