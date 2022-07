खिलाड़ियों से बोले पीएम नरेंद्र मोदी- दुनिया पर छा जाने का सुनहरा अवसर है कॉमनवेल्थ

Commonwealth Games 2022: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार (20 जुलाई) को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए सेलेक्टेड 215 खिलाड़ियों से बात की. यह संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ. मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों से कहा कि जमकर खेलिए.

मोदी ने कहा कि दुनिया पर छा जाने का सुनहरा अवसर है कॉमनवेल्थ गेम्स. किसी से डरना नहीं है. वह पुरानी कहावत है ना कि 'कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में'.

Wishing our dynamic contingent the very best for @birminghamcg22. https://t.co/YkIAkPFrEN